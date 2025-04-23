Axios: США ждут от Киева ответа на «окончательное предложение» по урегулированию

По его данным, на встрече с представителями Великобритании, США и Франции, состоявшейся 17 апреля в Париже, украинской стороне был передан изложенный на одной странице документ, в котором говорится об «окончательном предложении» Трампа. Оно, как утверждает Axios, содержит, в частности, положение, согласно которому Владимир Зеленский должен будет пойти на «крупные уступки».
Портал отмечает, что американская сторона «в среду ожидает ответа Украины на рамочное соглашение о мире, которое подразумевает признание Соединенными Штатами контроля России над Крымом и неофициальное признание» Вашингтоном освобожденных Москвой территорий в качестве российских. В то же время, по сведениям источников Axios, есть указания на то, что украинские эмиссары на встрече в Лондоне «хотят обсудить 30-дневное прекращение огня, а не мирный план Трампа».
Ранее газета The Daily Telegraph в преддверии встречи с участием представителей Великобритании, Евросоюза, США и Украины в Лондоне сообщила, что американский спецпосланник по Украине и России Кит Келлог представит там состоящий из семи пунктов план урегулирования, включающий предложение признать Крым российским, снять с РФ санкции США и не содержащий четких гарантий безопасности для Киева. После этого, как отметило издание, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф отправится в Москву, чтобы ознакомить с этим документом российское руководство.