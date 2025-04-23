Axios: США ждут от Киева ответа на «окончательное предложение» по урегулированию

Ранее газета The Daily Telegraph в преддверии встречи с участием представителей Великобритании, Евросоюза, США и Украины в Лондоне сообщила, что американский спецпосланник по Украине и России Кит Келлог представит там состоящий из семи пунктов план урегулирования, включающий предложение признать Крым российским, снять с РФ санкции США и не содержащий четких гарантий безопасности для Киева. После этого, как отметило издание, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф отправится в Москву, чтобы ознакомить с этим документом российское руководство.