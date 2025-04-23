В Госдуме отправили пионерку Каллас учить историю

«Однако уже в 1922 году СССР признала Германия, затем другие страны Европы. В 1933 году США установили дипломатические и экономические связи с Советским Союзом. Важно помнить, что первой признала СССР Эстония в 1920 году. Так будет и теперь с признанием Крыма», — приводит слова депутата агентство РИА «Новости».