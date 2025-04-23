Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме отправили пионерку Каллас учить историю

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас обратить внимание на историю и восполнить пробелы в знаниях.

Он отметил, что пионерке Каллас не следовало пропускать уроки истории в школе, особенно о взаимоотношениях Советской России с мировыми державами после революции 1917 года.

«Однако уже в 1922 году СССР признала Германия, затем другие страны Европы. В 1933 году США установили дипломатические и экономические связи с Советским Союзом. Важно помнить, что первой признала СССР Эстония в 1920 году. Так будет и теперь с признанием Крыма», — приводит слова депутата агентство РИА «Новости».

Так Ивлев отреагировал на слова Каллас, которая заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной.

Ранее Кая Каллас предупредила о «последствиях» для стран, чьи делегации отправятся в Москву на Парад Победы 9 Мая 2025 года. Она отметила, что Брюссель не одобряет такие поездки.