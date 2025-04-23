Власти немецкой земли Бранденбург в ФРГ заявили, что не допустят посла РФ в Берлине Сергея Нечаева до участия в памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, сообщила немецкая газета Bild.
Директор Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль напомнил, что с начала украинского конфликта германская сторона запретила представителям российской дипмиссии посещать все подобные мероприятия.
«Если посол всё равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности!» — сказал он.
Журналисты сочли это заявление Дреколля предупреждением, содержащим угрозу выдворения российского дипломата с церемонии.
Напомним, в ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ФРГ в переписывании истории в пользу Третьего Рейха. Она подчеркнула, что отказ немецких властей признать геноцид народа СССР во время Великой Отечественной войны, в том числе и в ходе блокады Ленинграда, глубоко оскорбителен.
В январе посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф заявил, что Германия не будет представлена на параде Победы на Красной площади в Москве на официальном уровне. Дипломат отметил, что такую позицию Берлин продолжит занимать до тех пор, пока не завершится украинский конфликт.