Власти Бранденбурга могут выдворить посла РФ с церемонии к 80-летию Победы

В январе посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф заявил, что Германия не будет представлена на параде Победы на Красной площади в Москве на официальном уровне. Дипломат отметил, что такую позицию Берлин продолжит занимать до тех пор, пока не завершится украинский конфликт.