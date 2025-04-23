NYT: Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме

По информации британской газеты The Daily Telegraph, на встрече в Лондоне США представят план по урегулированию, состоящий из семи пунктов. Как сообщило издание со ссылкой на неназванный источник, Вашингтон предложит немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Украиной и РФ, отказ Киева от членства в НАТО, признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом и де-факто над освобожденными с 2022 года территориями. План также подразумевает передачу Запорожской АЭС под управление США, подписание Киевом и Вашингтоном соглашения по минеральным ресурсам, снятие всех американских санкций с России и начало сотрудничества Соединенных Штатов и РФ в области энергетики.