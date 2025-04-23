NYT: Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме

По ее сведениям, одним из ключевых предложений Вашингтона по урегулированию украинского кризиса, которые планируется представить на встрече в Лондоне 23 апреля, является признание Киевом Крыма российской территорией. Однако после того, как Зеленский во вторник заявил журналистам о неприятии такого варианта, поездка Рубио была отменена, пишет издание.
Как указывает газета, остается неясным, поедет ли на встречу в Лондон спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Пока подтвержденным остается участие лишь спецпосланника США по Украине и РФ Кита Келлога. Во встрече также примут участие представители Великобритании, Франции и киевских властей. В состав украинской делегации войдут глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
По информации британской газеты The Daily Telegraph, на встрече в Лондоне США представят план по урегулированию, состоящий из семи пунктов. Как сообщило издание со ссылкой на неназванный источник, Вашингтон предложит немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Украиной и РФ, отказ Киева от членства в НАТО, признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом и де-факто над освобожденными с 2022 года территориями. План также подразумевает передачу Запорожской АЭС под управление США, подписание Киевом и Вашингтоном соглашения по минеральным ресурсам, снятие всех американских санкций с России и начало сотрудничества Соединенных Штатов и РФ в области энергетики.
В преддверии встречи в Лондоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для газеты Financial Times назвал переговоры между Россией и США по вопросу конфликта на Украине непростыми и требующими времени. Он также предупредил, что ожидать немедленных результатов от этого процесса не стоит.