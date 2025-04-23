Военные Франции требуют раскрыть данные об участии страны в украинском конфликте

Ранее Владимир Зеленский заявил о возможном скором размещении иностранных военных контингентов на Украине, причём украинский лидер выразил уверенность, что Франция и Великобритания могут стать первыми странами, которые отправят свои войска. Экс-комик отметил, что конкретные планы по дислокации могут быть определены уже в апреле.