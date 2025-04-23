В Хабаровске подписано трёхстороннее соглашение ради помощи людям

В Хабаровске подписано трёхстороннее соглашение между правительством Хабаровского края, Российским Красным Крестом и региональным отделением организации, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Документ закрепил сотрудничество в области социальной помощи, здравоохранения, гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации, а также обучения первой помощи и популяризации донорства.
Рабочую встречу с председателем Российского Красного Креста Павлом Савчуком и главой регионального отделения Викторией Макарчук провёл губернатор Дмитрий Демешин.
— «Особо отмечу вашу в высшей степени востребованную деятельность по оказанию помощи вынужденным переселенцам из приграничных районов, а также жителям исторических территорий, которые вернулись в состав нашей Родины. Благодаря вашей организации, подвижничеству сотрудников и добровольцев люди обеспечиваются продуктами, товарами первой необходимости, им оказывается психологическая помощь и содействие в восстановлении семейных связей», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Как сообщил Павел Савчук, сейчас идёт доукомплектация склада в Хабаровске — туда поступит порядка 700 продуктовых наборов длительного хранения. Уже подготовлены постельные и гигиенические комплекты на 400 человек, 1,5 тонны одежды и мобильный пункт Красного Креста.
— «Эти ресурсы позволят оперативно оказывать помощь пострадавшим и обеспечить временной люфт для закупки необходимых объёмов гуманитарной поддержки в случае ЧС. Мы понимаем, что в трудный момент каждая минута и каждый набор гуманитарной помощи могут сыграть решающую роль», — отметил Павел Савчук.
В 2024 году хабаровское отделение обучило более 11 тысяч человек навыкам оказания первой помощи, оказало адресную помощь свыше 1300 нуждающимся и провело 32 донорские акции, собрав более 7,5 тысяч донаций крови и её компонентов.
— «Мы активно развиваем программы психосоциальной поддержки и первой психологической помощи. С 2023 года специалисты Российского Красного Креста в Хабаровском крае участвуют в программах профилактики выгорания среди добровольцев и социальных работников. В планах — расширять сетку местных отделений. В ближайшей перспективе — это Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань, Ванино и район имени Лазо», — рассказала Виктория Макарчук.
Она также обратилась к губернатору с просьбой о выделении помещения для образовательной работы и групповых занятий. Дмитрий Демешин пообещал помочь.
Встреча завершилась подписанием соглашения, которое станет основой для развития гуманитарных и социальных проектов на территории края.