В Хабаровске подписано трёхстороннее соглашение ради помощи людям

— «Особо отмечу вашу в высшей степени востребованную деятельность по оказанию помощи вынужденным переселенцам из приграничных районов, а также жителям исторических территорий, которые вернулись в состав нашей Родины. Благодаря вашей организации, подвижничеству сотрудников и добровольцев люди обеспечиваются продуктами, товарами первой необходимости, им оказывается психологическая помощь и содействие в восстановлении семейных связей», — подчеркнул Дмитрий Демешин.