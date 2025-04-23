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Историк Тодд: Запад не смог победить Россию и поплатился за это

Российская Федерация одержала победу в конфликте.

Источник: Аргументы и факты

Западные государства не смогли победить Россию, напомнил историк из Франции Эммануэль Тодд.

Он отметил, что Запад прилагал «коллективные усилия».

«Запад закачал в Украину миллиарды долларов, поставлял оружие, боеприпасы и так далее, и все равно победить Россию не удалось. Европе, в частности, это дорого стоило», — сказал он.

Заявление прозвучало в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

Тодд отметил, что европейские страны лишь ухудшили своё положение, «ввязавшись» в противостояние с РФ. В настоящее время ситуация «продолжает неуклонно ухудшаться».

Он подчеркнул, что Российская Федерация одержала победу.

Ранее сообщалось, что постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал высказывания лидеров европейских государств о «победе». Он задался вопросом, верит ли Европа в «победу» над Российской Федерацией.