В Хабаровском крае старообрядцам упростили получение гражданства России

В Хабаровском крае старообрядцы, переселяющиеся на Дальний Восток, смогут получить гражданство Российской Федерации по упрощённой процедуре, — сообщают в официальных телеграм-каналах Полиция Хабаровского края и Миграционный пост.
Нововведения закреплены в указе президента Российской Федерации от 1 апреля 2025 года № 201 «О приёме в гражданство Российской Федерации старообрядцев, участвующих в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь старообрядцам, решившим переехать в регионы Дальнего Востока, включая Хабаровский край, и их семьям не нужно подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. Также отменено требование о пятилетнем проживании на территории России на основании вида на жительство до подачи заявления о приёме в гражданство.
Главное условие: для получения гражданства потребуется письменное ходатайство митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви, адресованное начальнику территориального органа МВД России по соответствующему региону.
Как уточняет телеграм-канал Миграционный пост, в этом документе должны быть указаны:
- фамилия, имя и отчество переселенцев (при наличии);
- год и место их рождения;
- информация о прибытии из-за рубежа на постоянное место жительства в конкретный регион Дальневосточного федерального округа;
- адрес проживания на территории России.
Такая мера направлена на поддержку старообрядческих общин, многие представители которых веками сохраняли свои традиции за границей, но теперь хотят вернуться на историческую родину.
Хабаровский край, по данным Полиции Хабаровского края, остаётся одним из востребованных направлений для переселения соотечественников благодаря действию Государственной программы переселения и поддержке со стороны региональных властей.
Этот шаг станет ещё одним подтверждением того, что Дальний Восток — не только стратегическая территория, но и пространство, где уважают корни, историю и дают возможность соотечественникам строить будущее на своей земле.