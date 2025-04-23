В Хабаровском крае старообрядцам упростили получение гражданства России

Теперь старообрядцам, решившим переехать в регионы Дальнего Востока, включая Хабаровский край, и их семьям не нужно подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. Также отменено требование о пятилетнем проживании на территории России на основании вида на жительство до подачи заявления о приёме в гражданство.