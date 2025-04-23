Во Франции сотни военных призвали раскрыть данные о конфликте на Украине

Авторы письма также обратили внимание на то, что договор о финансовой и военной поддержке, заключённый между Парижем и Киевом в феврале 2024 года, не был ратифицирован французским парламентом. По мнению инициаторов обращения, это обстоятельство ставит под сомнение законность поставок оружия из Франции на Украину.