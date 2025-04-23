Во Франции сотни военных призвали раскрыть данные о конфликте на Украине

Сотни отставных французских военнослужащих, включая более двух десятков генералов, потребовали от властей раскрыть все данные о присутствии на Украине представителей Вооружённых сил Франции, сообщил глава ассоциации Place d Armes и капитан жандармерии в отставке Жан-Пьер Фабре-Бернадак.
По его словам, авторы обращения направили соответствующее открытое письмо спикерам обеих палат республиканского парламента.
«Наша ассоциация не является автором данного текста, его подготовила группа военных, среди которых 26 генералов», — сказал Фабре-Бернадак в эфире радиостанции Sud Radio.
Отставные военные также призвали провести в парламенте дебаты и голосование по вопросу дальнейшего нахождения представителей ВС Франции на Украине. Глава Place d Armes уточнил, что за два дня после публикации обращения этот документ поддержали свыше 9 тыс. человек.
Авторы письма также обратили внимание на то, что договор о финансовой и военной поддержке, заключённый между Парижем и Киевом в феврале 2024 года, не был ратифицирован французским парламентом. По мнению инициаторов обращения, это обстоятельство ставит под сомнение законность поставок оружия из Франции на Украину.
Кроме того, они указали на необходимость предварительного парламентского обсуждения тем возможного размещения французских войск в зоне украинского конфликта и совместного использования ядерного оружия, о которых ранее говорил президент республики Эммануэль Макрон.
Напомним, в середине января издание Intelligence Online написало, что Франция тайно провела учения «Персей», в рамках которых было отработано развертывание войск специального назначения на Украине. Утверждалось, что манёвры были организованы на территории, похожей на участки реки Днепр.