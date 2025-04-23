Великобритания и Франция открыты для сценария с потерей Украиной ряда территорий

Как отмечают источники издания, западные партнёры Украины стремятся выстроить этот процесс таким образом, чтобы формального признания территориальных потерь не последовало. В дипломатических кругах обсуждается подход, при котором Киев мог бы сохранить юридические претензии на утраченные территории, но при этом сосредоточиться на интеграции с ЕС и НАТО.