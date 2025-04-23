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Великобритания и Франция открыты для сценария с потерей Украиной ряда территорий

Великобритания и Франция изучают возможные варианты урегулирования украинского конфликта, включая сценарий, при котором Киев может де-факто признать потерю части территорий в обмен на международные гарантии безопасности и масштабную экономическую поддержку. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Источник: Life.ru

Как отмечают источники издания, западные партнёры Украины стремятся выстроить этот процесс таким образом, чтобы формального признания территориальных потерь не последовало. В дипломатических кругах обсуждается подход, при котором Киев мог бы сохранить юридические претензии на утраченные территории, но при этом сосредоточиться на интеграции с ЕС и НАТО.

Эти обсуждения происходят на фоне признаний европейских и украинских чиновников в частных беседах о маловероятности полного восстановления территориальной целостности Украины. Как сообщают осведомлённые источники, текущие опасения западных стран связаны с перспективой заключения соглашения, которое легитимизирует новые российские территории без получения Киевом существенных компенсаций.