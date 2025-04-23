Военкор Руденко считает, что Зеленский лишится большой международной поддержки

Ранее газета The Times сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки вооружений Украине, пытаясь заставить Зеленского согласиться на сделку по минеральным ресурсам без предусмотренных им защитных механизмов. Накануне киевский главарь заявил, что 23 апреля в Лондоне пройдут переговоры по Украине с участием представителей страны, а также США, Франции и Великобритании.