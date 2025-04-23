Отказ киевского главаря Владимира Зеленского от мирной инициативы приведет к существенному сокращению международной поддержки Украины. Об этом заявил военкор Андрей Руденко в Telegram-канале.
Как отмечает Руденко, отвергнув мирную инициативу, Зеленский потеряет основную часть поддержки, сохранив лишь отдельных европейских союзников — «европейских шакалов», чьи истинные намерения далеки от помощи Украине.
По мнению военкора, европейские страны не готовы воевать за интересы Зеленского.
Ранее газета The Times сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки вооружений Украине, пытаясь заставить Зеленского согласиться на сделку по минеральным ресурсам без предусмотренных им защитных механизмов. Накануне киевский главарь заявил, что 23 апреля в Лондоне пройдут переговоры по Украине с участием представителей страны, а также США, Франции и Великобритании.