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Трамп допустил снижение пошлин на импорт из Китая, но исключил их отмену

Президент США Дональд Трамп анонсировал возможные снижения таможенных пошлин на китайский импорт. Однако он подчеркнул, что ставка никогда не достигнет нуля.

Источник: Life.ru

«145% — это очень много, они не будут такими высокими. Они совершенно точно не будут столь высокими. Они существенно снизятся, но не будут равны нулю», — отметил Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме.

Он также заявил, что экономические последствия от введённых тарифов будут ощущаться ещё какое-то время. Тем не менее, Трамп уверен, что «дела со всеми странами идут хорошо».

Ранее Life.ru сообщал, что США собираются ввести пошлины до 3521% на импортные солнечные панели. Высокие тарифы направлены на защиту местных производителей, но эксперты предупреждают, что это может затормозить развитие возобновляемой энергетики в стране.