Трамп допустил снижение пошлин на импорт из Китая, но исключил их отмену

«145% — это очень много, они не будут такими высокими. Они совершенно точно не будут столь высокими. Они существенно снизятся, но не будут равны нулю», — отметил Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме.
Он также заявил, что экономические последствия от введённых тарифов будут ощущаться ещё какое-то время. Тем не менее, Трамп уверен, что «дела со всеми странами идут хорошо».
Ранее Life.ru сообщал, что США собираются ввести пошлины до 3521% на импортные солнечные панели. Высокие тарифы направлены на защиту местных производителей, но эксперты предупреждают, что это может затормозить развитие возобновляемой энергетики в стране.