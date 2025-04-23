Axios: Киев хочет обсудить в Лондоне 30-дневное перемирие вместо плана мира

Киевский режим планирует обсудить на переговорах в Лондоне прекращение огня продолжительностью 30 дней, а не мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника, имя которого не раскрывается.