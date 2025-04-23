Axios: Киев хочет обсудить в Лондоне 30-дневное перемирие вместо плана мира

Киевский режим планирует обсудить на переговорах в Лондоне прекращение огня продолжительностью 30 дней, а не мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника, имя которого не раскрывается.
По его словам, признаки такого стремления Киева начали проявляться «последние 24 часа». Чиновник также рассказал, что американского госсекретаря Марка Рубио не будет в составе делегации, которая поедет в Лондон.
Напомним, 21 апреля газета New York Post написала, что Трамп представит свой план по урегулированию на Украине в течение ближайших трёх дней. Высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал журналистам, что документ якобы может включать развертывание европейских войск на украинской территории после завершения конфликта.
Ранее политолог Сергей Марков в комментарии aif.ru заявил, что Трамп стремится заключить мир на Украине до 30 апреля. Эксперт напомнил, что в указанную дату заканчиваются 100 дней с момента инаугурации президента США.