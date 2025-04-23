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Кто в Новосибирске сможет получить отсрочку от армии

Что изменит цифровизация для призывников.

Источник: Om1 Новосибирск

1 апреля 2025 года в России вступил в силу новый закон о призыве на военную службу, подписанный президентом Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба Кремля, документ вводит электронную систему уведомлений и новые правила отсрочек для призывников.

«Воинская обязанность остаётся, но закон предлагает конструктивные улучшения, в том числе касаемо вопросов отсрочек», — заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

Согласно новым нормам, призывники, не отправленные в армию в текущем году, могут быть призваны в течение следующего года без повторного прохождения комиссии. Особые льготы предусмотрены для добровольцев, участвовавших в боевых действиях не менее шести месяцев — они получают освобождение от призыва на два года.

Весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля, с исключениями для работников образования и сельхозработников. Отсрочки также сохраняются для студентов, лиц с проблемами здоровья и отцов-одиночек. Медицинские категории годности, включая полное освобождение по категории «Д», остаются без изменений.