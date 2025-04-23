Кто в Новосибирске сможет получить отсрочку от армии

Согласно новым нормам, призывники, не отправленные в армию в текущем году, могут быть призваны в течение следующего года без повторного прохождения комиссии. Особые льготы предусмотрены для добровольцев, участвовавших в боевых действиях не менее шести месяцев — они получают освобождение от призыва на два года.