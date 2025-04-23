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Кандидаты на пост мэра Иркутска прошли собеседование

Все пять кандидатов допущены до участия в выборах мэра Иркутска.

Источник: Мэрия Иркутска

На пост мэра Иркутска выдвинули пять кандидатов. Об этом говорится в сообщении городской думы по итогам собеседований.

В Иркутске прошли собеседования с претендентами на должность главы города. Комиссия оценила предвыборные программы участников. Все они допущены до конкурса.

По результатам собеседования комиссия направила в думу рейтинг кандидатур с приложением оценочных листов. Мэра выберут 24 апреля на заседании гордумы Иркутска.

Всего претендуют пять участников: действующий глава города Руслан Болотов, председатель Общественного совета при ВС ЛУ МВД РФ на транспорте Антон Егерев, президент иркутской Федерации бокса Аркадий Журавлев, пенсионерка Светлана Грабарь и чиновник администрации Марковского муниципального образования Дмитрий Олейник.

Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Путин пообещал сделать все для развития Иркутска.