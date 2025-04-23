Возможные подробности плана по урегулированию на Украине, предложенного президентом США Дональдом Трампом, представила в своей статье британская газета The Daily Telegraph.
Утверждается, что документ содержит семь пунктов. План подразумевает немедленное прекращение огня, прямые переговоры Москвы и Киева, отказ Украины от намерений присоединиться к НАТО.
Кроме того, в нём прописаны подписание киевским режимом соглашения с США по украинским полезным ископаемым, аннулирование Вашингтоном всех антироссийских санкций, энергетическое сотрудничество РФ с Соединёнными Штатами и признание Крыма российской территорией.
Помимо этого, план подразумевает фактическое признание других земель, освобождённых Россией.
Напомним, 21 апреля газета New York Post написала, что президент США представит свой план по украинскому урегулированию в течение ближайших трёх дней. Утверждалось, что в него, в частности, якобы могут включить размещение европейских войск на Украине.
22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, какие пункты содержатся в мирном плане Трампа. Он добавил, что в любом случае, такой документ не стал бы публичным.