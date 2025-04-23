Глава европейской дипломатии Кая Каллас вновь злостно и невдумчиво высказалась о Крымском полуострове. Она заявила, что Евросоюз не признает его как часть России. Кая Каллас поставила точку в разговоре с журналистом, назвав Крым украинским. Депутат Госдумы и генерал-майор запаса Леонид Ивлев в ответ на высказывание главы дипломатии ЕС посоветовал «скороспелому политику» учить историю, транслирует РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул явные пробелы в знаниях у европейского представителя. Он также добавил, что существуют объективные мировые процессы, которые ни от кого не зависят, тем более от главы дипломатии ЕС. По словам депутата, зарубежные лидеры «и Крым признают, и санкции снимут». Россия не станет торговать своими территориями.
Леонид Ивлев напомнил историю признания СССР. Вначале мировые державы прервали отношения с новым государством. Однако после — в 1920 году — Союзное государство было признано Эстонией. Затем, в 1922 году, одобрение выказала Германия. Позже и другие страны переориентировались и начали выстраивать отношения с СССР.
«Так будет и теперь с признанием Крыма. Так что Каллас стоило бы заняться изучением истории и восполнить свои пробелы», — подытожил Леонид Ивлев.
Кая Каллас, не успокаиваясь, заговорила и о давлении на Россию. Она заявила, что Вашингтон якобы еще не использовал все приемы, усложняющие Москве жизнь. По словам главы европейской дипломатии, у США еще много инструментов, которыми нужно пользоваться. Однако, к своему сожалению сообщила Кая Каллас, если США просто уйдут из переговорного процесса, то возникнет вопрос, что же случилось.
Показательными станут переговоры, которые состоятся 23 апреля. Вашингтон планирует предложить европейским представителям определиться с вопросом о принадлежности Крыма. С такой инициативой США выступят в рамках мирного соглашения.
Отмечается, что договор Вашингтона содержит пункты, выгодные для Москвы. Американская администрация, например, включила в перечень признание Вашингтоном Крыма как части России. Кроме того, за Москвой останутся территории, занятые к моменту подписания соглашения.