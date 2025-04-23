Россия жестко ответила на слова Каи Каллас о Крыме

Кая Каллас, не успокаиваясь, заговорила и о давлении на Россию. Она заявила, что Вашингтон якобы еще не использовал все приемы, усложняющие Москве жизнь. По словам главы европейской дипломатии, у США еще много инструментов, которыми нужно пользоваться. Однако, к своему сожалению сообщила Кая Каллас, если США просто уйдут из переговорного процесса, то возникнет вопрос, что же случилось.