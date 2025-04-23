Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марко Рубио отменил поездку в Лондон после заявления Зеленского о Крыме

Госсекретарь США Марко Рубио отказался от поездки в Лондон на запланированные переговоры по урегулированию украинского конфликта после того, как Владимир Зеленский вновь отверг возможность признания Крыма российским. Как сообщает The New York Times, американская сторона рассматривала территориальные уступки как ключевой элемент своего мирного плана, который должен был быть представлен 23 апреля.

Источник: Life.ru

По данным издания, сейчас остаётся неясным, направит ли Белый дом на встречу своего спецпосланника Стивена Уиткоффа — подтверждено лишь участие Кита Келлога, спецпредставителя по Украине и России. В переговорах помимо американских дипломатов примут участие представители Великобритании, Франции и украинская делегация в составе главы Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Павла Палисы, министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но только после полного прекращения огня. Экс-комик подчеркнул при этом, что Украина не признает Крым российским.