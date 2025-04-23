Марко Рубио отменил поездку в Лондон после заявления Зеленского о Крыме

По данным издания, сейчас остаётся неясным, направит ли Белый дом на встречу своего спецпосланника Стивена Уиткоффа — подтверждено лишь участие Кита Келлога, спецпредставителя по Украине и России. В переговорах помимо американских дипломатов примут участие представители Великобритании, Франции и украинская делегация в составе главы Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Павла Палисы, министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова.