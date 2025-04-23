Как заявил глава Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль, с начала специальной военной операции на Украине российским дипломатам запрещено участвовать в памятных мероприятиях, и если Нечаев попытается присутствовать, власти «в тесном сотрудничестве с силами безопасности обеспечат соблюдение правил». Это заявление было воспринято Bild как прямая угроза удалить российского дипломата с мероприятия.
Ситуация развивается на фоне обострения отношений между Россией и Западом. Примечательно, что ранее президент Республики Сербской Милорад Додик призывал европейские страны, включая Германию, воздержаться от демонизации России и её президента Владимира Путина, подчёркивая законное право Москвы обеспечивать безопасность своих границ.