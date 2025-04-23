Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посла РФ в Германии могут выдворить с памятной церемонии ко Дню Победы

Российский посол в Германии Сергей Нечаев может столкнуться с беспрецедентным дипломатическим инцидентом. По информации немецкого издания Bild, его могут выдворить с официальной церемонии в Берлине, посвящённой разгрому нацизма.

Источник: Life.ru

Как заявил глава Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль, с начала специальной военной операции на Украине российским дипломатам запрещено участвовать в памятных мероприятиях, и если Нечаев попытается присутствовать, власти «в тесном сотрудничестве с силами безопасности обеспечат соблюдение правил». Это заявление было воспринято Bild как прямая угроза удалить российского дипломата с мероприятия.

Ситуация развивается на фоне обострения отношений между Россией и Западом. Примечательно, что ранее президент Республики Сербской Милорад Додик призывал европейские страны, включая Германию, воздержаться от демонизации России и её президента Владимира Путина, подчёркивая законное право Москвы обеспечивать безопасность своих границ.