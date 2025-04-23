Посла РФ в Германии могут выдворить с памятной церемонии ко Дню Победы

Как заявил глава Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль, с начала специальной военной операции на Украине российским дипломатам запрещено участвовать в памятных мероприятиях, и если Нечаев попытается присутствовать, власти «в тесном сотрудничестве с силами безопасности обеспечат соблюдение правил». Это заявление было воспринято Bild как прямая угроза удалить российского дипломата с мероприятия.