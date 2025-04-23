В Приморье расширили меры поддержки для участников боевых действий на границе

В частности, инвалиды I и II группы, получившие ранения в ходе выполнения задач по защите рубежей, а также семьи погибших участников боевых действий смогут рассчитывать на ежегодные и ежемесячные выплаты, а также на путевки в санатории. Дополнительно право на поддержку получили лица, фактически воспитывавшие погибших военнослужащих — такие как опекуны, приемные родители, отчимы и мачехи, если факт воспитания подтвержден судом.