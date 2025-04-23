В Приморье расширили меры поддержки для участников боевых действий на границе

Теперь бойцы, отражающие вооруженные вторжения и провокации на приграничных территориях, а также их семьи, получат такие же права на выплаты и льготы, как участники специальной военной операции. Соответствующие изменения внесены в краевые законы о социальной поддержке граждан и санаторно-курортном лечении.
В частности, инвалиды I и II группы, получившие ранения в ходе выполнения задач по защите рубежей, а также семьи погибших участников боевых действий смогут рассчитывать на ежегодные и ежемесячные выплаты, а также на путевки в санатории. Дополнительно право на поддержку получили лица, фактически воспитывавшие погибших военнослужащих — такие как опекуны, приемные родители, отчимы и мачехи, если факт воспитания подтвержден судом.
Кроме того, приморские депутаты внесли аналогичные поправки в закон о поддержке детей погибших или тяжело раненых участников СВО. Теперь дети смогут получить единовременную выплату на покупку или строительство жилья в Приморском крае.
Как отметил председатель комитета по социальной политике Игорь Чемерис, изменения направлены на установление социальной справедливости для всех защитников страны, независимо от места их службы.
Отметим, что поправки подготовлены в ответ на поручение президента России Владимира Путина, озвученное на «Прямой линии» в декабре 2024 года.