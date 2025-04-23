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Захарова рассказала об интервью с журналистом, защищавшим ВСУ и Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась подробностями интервью с журналистом, который выступал в защиту Вооружённых сил Украины и Владимира Зеленского. Часть разговора не вышла в эфир, а голос и силуэт собеседника изменили, чтобы «не дошло до самосуда».

Источник: Life.ru

«Поначалу всё было более-менее спокойно. Потом журналист, не будем называть его имени, начал аккуратно, а затем всё более активно защищать Зеленского и ВСУ. Затем он стал транслировать уже избитые и опровергнутые фейки об инсценировке в Буче», — рассказала Захарова.

Захарова назвала завершение беседы «сеансом экзорцизма». Журналист начал смеяться, когда разговор зашёл о зверствах противника в Курской области и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной войны. По словам дипломата, она не собиралась публиковать эту беседу. Однако в студии находился участник специальной военной операции, который не поверил своим глазам.

Ранее Захарова жёстко раскритиковала Украину за нарушение пасхального перемирия. Дипломат подчеркнула, что Незалежная демонстрирует «террористическую сущность».