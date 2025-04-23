«Поначалу всё было более-менее спокойно. Потом журналист, не будем называть его имени, начал аккуратно, а затем всё более активно защищать Зеленского и ВСУ. Затем он стал транслировать уже избитые и опровергнутые фейки об инсценировке в Буче», — рассказала Захарова.
Захарова назвала завершение беседы «сеансом экзорцизма». Журналист начал смеяться, когда разговор зашёл о зверствах противника в Курской области и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной войны. По словам дипломата, она не собиралась публиковать эту беседу. Однако в студии находился участник специальной военной операции, который не поверил своим глазам.
Ранее Захарова жёстко раскритиковала Украину за нарушение пасхального перемирия. Дипломат подчеркнула, что Незалежная демонстрирует «террористическую сущность».