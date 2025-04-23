Захарова рассказала об интервью с журналистом, защищавшим ВСУ и Зеленского

«Поначалу всё было более-менее спокойно. Потом журналист, не будем называть его имени, начал аккуратно, а затем всё более активно защищать Зеленского и ВСУ. Затем он стал транслировать уже избитые и опровергнутые фейки об инсценировке в Буче», — рассказала Захарова.