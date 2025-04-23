NYT: Рубио отменил поездку на переговоры в Лондон после слов Зеленского о Крыме

По данным источников The New York Times ключевым фактором в решении Рубио стало высказывание Зеленского, сделанное на пресс-конференции накануне. Президент Украины заявил, что Киев не примет ни одну сделку, признающую Крым российской территорией: «Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Это противоречит нашей конституции». Он также подчеркнул, что Киев готов обсуждать прекращение огня только после полного прекращения боевых действий.