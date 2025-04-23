Эксперт объяснил, почему США может признать Крым российским

«Я допускаю, что Соединенные Штаты могут признать Крым. Я допускаю, что эта вероятность довольно-таки велика. Тем более, что для (президента США Дональда) Трампа нужно нормализовать отношения с Москвой, для Трампа главным противником является Китай, и вся команда Трампа мечтает просто вбить клин между Россией и Китаем. А как это можно сделать? Это можно сделать лишь одним способом — вернуть Россию в орбиту влияния Запада. А для того, чтобы вернуть Россию в орбиту влияния Запада, нужно что? Пересмотреть позицию США по Украине, по Крыму в том числе, по антироссийским санкциям и так далее и тому подобное», — полагает собеседник агентства.