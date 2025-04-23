Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков сравнил появление преемника Джорджеску с политическим землетрясением

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с появлением преемника у румынского политика Кэллина Джорджеску. Сенатор сравнил выдвижение Джордже Симиона с политическим землетрясением.

Источник: Life.ru

«В Румынии накануне майских президентских выборов — новое политическое землетрясение. У снятого с выборов Джеорджеску появился преемник — тоже правый консерватор Симион», — отметил Пушков.

Сенатор выразил озабоченность, что высокий рейтинг Симиона в 35% может помочь ему дойти до конца президентской гонки. В связи с чем Пушков задался вопросом, снимут ли из-за этого Симиона с выборов.

Напомним, кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали 26 февраля. После чего оппозиция выдвинула 38-летнего депутата Джордже Симиона.