Пушков сравнил появление преемника Джорджеску с политическим землетрясением

«В Румынии накануне майских президентских выборов — новое политическое землетрясение. У снятого с выборов Джеорджеску появился преемник — тоже правый консерватор Симион», — отметил Пушков.
Сенатор выразил озабоченность, что высокий рейтинг Симиона в 35% может помочь ему дойти до конца президентской гонки. В связи с чем Пушков задался вопросом, снимут ли из-за этого Симиона с выборов.
Напомним, кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали 26 февраля. После чего оппозиция выдвинула 38-летнего депутата Джордже Симиона.