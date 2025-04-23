Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал политическим землетрясением появление у отстраненного от выборов румынского политика Кэлина Джорджеску преемника в лице Джордже Симиона. «В Румынии накануне майских президентских выборов — новое политическое землетрясение. У снятого с выборов Джеорджеску появился преемник — тоже правый консерватор Симион», — написал сенатор в Telegram-канале. Пушков также выразил обеспокоенность тем, что на фоне высокого рейтинга в 35%, который показали проведенные в Румынии опросы, Симион сможет продержаться до конца президентской гонки. «Снимут ли Симиона с выборов?» — задался вопросом парламентарий. Напомним, президентские выборы в Румынии, состоявшиеся в ноябре прошлого года, аннулировал Конституционный суд, указав на серьезные нарушения. В марте этого года Джорджеску отстранили от предстоящих выборов. Тогда тысячи людей вышли на массовые протесты.