Опубликованы строки экс-главы Корпорации развития Новосибирской области Зырянова о жизни в СИЗО

Отдельный пласт — это его сокамерники, которые сменяются один за другим. Первый — неграмотный цыган Коля, который по ночам ругался с воображаемым табором. Второй — киргиз Миша, «с детства с особенностями», — случайно угнал машину соседа и, по словам Зырянова, «рисовал машинки и в них бибикал». Также в стихе упомянут юноша по имени Андрей, осуждённый за кражу кроссовок и страдающий психическим расстройством. Все трое, по утверждению автора, позже были признаны невменяемыми — их отправили в психиатрические учреждения.