Появление у отстраненного от выборов румынского политика Кэлина Джеорджеску преемника в лице председателя «Альянса за объединение румын» Джеордже Симиона стало политическим землетрясением, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«В Румынии накануне майских президентских выборов — новое политическое землетрясение», — написал он в своем Telegram-канале, пояснив, что у Джеорджеску появился преемник в лице правого консерватора Симиона.
Пушков выразил озабоченность тем, что Симион на фоне высокого, по данным опросов, рейтинга в 35% сможет продержаться до конца президентской гонки. «Снимут ли Симиона с выборов?» — отмечает сенатор.
Ранее Центральное избирательное бюро Румынии отказало Джорджеску в участии в выборах.
Издание Myśl Polska писало, что запрет Джеорджеску на участие в выборах в Румынии и отсутствие реакции на это со стороны Брюсселя являются признаками того, что Европа превращается в диктатуру.
Сообщалось также, что лидер Партии молодых людей и сторонница Джорджеску Ана-Мария Гаврилэ объявила о снятии своей кандидатуры с выборов в пользу Симиона.