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Пушков заявил о политическом землетрясении в Румынии

Сенатор Алексей Пушков назвал политическим землетрясением в Румынии появление преемника Кэлина Джеорджеску.

Источник: Аргументы и факты

Появление у отстраненного от выборов румынского политика Кэлина Джеорджеску преемника в лице председателя «Альянса за объединение румын» Джеордже Симиона стало политическим землетрясением, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«В Румынии накануне майских президентских выборов — новое политическое землетрясение», — написал он в своем Telegram-канале, пояснив, что у Джеорджеску появился преемник в лице правого консерватора Симиона.

Пушков выразил озабоченность тем, что Симион на фоне высокого, по данным опросов, рейтинга в 35% сможет продержаться до конца президентской гонки. «Снимут ли Симиона с выборов?» — отмечает сенатор.

Ранее Центральное избирательное бюро Румынии отказало Джорджеску в участии в выборах.

Издание Myśl Polska писало, что запрет Джеорджеску на участие в выборах в Румынии и отсутствие реакции на это со стороны Брюсселя являются признаками того, что Европа превращается в диктатуру.

Сообщалось также, что лидер Партии молодых людей и сторонница Джорджеску Ана-Мария Гаврилэ объявила о снятии своей кандидатуры с выборов в пользу Симиона.