Трамп создал группу по искоренению «антихристианских предубеждений»

«Госслужащим в служебных записках было предложено привести примеры антихристианских предубеждений, свидетелями которых они стали на работе, указав даты и места, а также имена причастных к ним лиц. Во вторник министр по делам ветеранов Даг Коллинз разослал электронное письмо с просьбой к сотрудникам информировать департамент о любых “неофициальных политиках, процедурах или неофициальных договоренностях, враждебных христианским взглядам”», — говорится в сообщении СМИ.