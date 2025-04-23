Трамп создал группу по искоренению «антихристианских предубеждений»

Президент США Дональд Трамп создал группу по «антихристианским предубеждениям», и от федеральных служащих теперь требуют сообщать о случаях дискриминационного поведения их коллег. Об этом информирует французский телеканал France 24.
«Госслужащим в служебных записках было предложено привести примеры антихристианских предубеждений, свидетелями которых они стали на работе, указав даты и места, а также имена причастных к ним лиц. Во вторник министр по делам ветеранов Даг Коллинз разослал электронное письмо с просьбой к сотрудникам информировать департамент о любых “неофициальных политиках, процедурах или неофициальных договоренностях, враждебных христианским взглядам”», — говорится в сообщении СМИ.
Также телеканал отмечает, что в минувший вторник состоялось первое заседание созданной Трампом группы, которое провела генпрокурор США Пэм Бонди.
К слову, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в одном из интервью упомянул, что в Соединенных Штатах после прошедших в этом году президентских выборов к власти пришла «нормальная администрация, не исповедующая антихристианских идей».