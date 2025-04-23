В Хабаровском крае на личном приёме Демешин вмешался в затянувшиеся дела

В Хабаровском крае глава региона продолжает практику адресных решений проблем, о которых не удаётся договориться «внизу», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Личные приёмы губернатора Хабаровского края становятся не формальностью, а реальной возможностью решить вопросы, которые на других уровнях попросту зависают. Очередной такой приём Дмитрий Демешин провёл в Хабаровске: в повестке — от патриотических инициатив до коммунальных задач, с которыми не справились местные чиновники.
Одной из тем, поднятых на приёме, стало состояние школы № 1 имени Героя России С. В. Орлова в микрорайоне Берёзовка. Обратиться к губернатору решилась хабаровчанка Анна Патракеева — она рассказала о затяжной проблеме протекающей кровли.
Губернатор показал, что в курсе ситуации — не в общих чертах, а предметно. Как выяснилось, он лично бывал в этой школе и знает, что её здание относительно молодое — 1976 года постройки. Тем не менее «латочный» ремонт ситуацию не спас, недовольство копится у родителей, детей и педагогов.
— Знаю, что работы проводились, но они не удовлетворяют ни педагогический состав, ни родителей, ни детей, — прямо сказал Демешин. — Поэтому вопрос будет решён.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук пообещал, что подрядчика выберут в мае, а до 1 июля кровлю приведут в порядок. Однако, чтобы не повторилось печально привычного «не успели», губернатор взял объект под личный контроль.
Несмотря на постоянные командировки, встречи с общественниками и поток обращений через ЦУР, губернатор по-прежнему уделяет внимание личным приёмам. И, как видно по итогам, не зря. Ведь попасть на такую встречу могут не только представители организаций, но и «простые» люди с очень конкретными проблемами.
— Это действенный инструмент, когда всё остальное уже испробовано, — говорят в правительстве края. Один из примеров — история с догазификацией улицы Таёжной в селе Ильинка.
Местная жительница Наталья Бабина рассказала, что план по газу сместили: вместо обещанного 2024 года реализацию отложили до 2025−2027-го. Для многих семей это означало ещё несколько зим без тепла и удобств.
Решение губернатора было без обиняков: сроки нужно вернуть на 2025 год. Дмитрий Демешин поручил профильному блоку правительства и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» достроить подводящий газопровод уже в этом году.
— Сроки, которые вы себе поставили, — крайне лояльные. Меняю их на 2025 год. Необходимо построить подводящий газопровод в этом году в интересах наших людей! — подчеркнул глава региона.
Не только коммунальные и социальные темы попали в повестку личного приёма. Первым к губернатору пришёл ветеран СВО, председатель совета краповых беретов Максим Шелуханов. Он предложил поддержать масштабное спортивно-патриотическое мероприятие в честь Дня ветерана боевых действий и памяти боевых товарищей — Героя России Максима Концова и кавалера ордена Мужества Сергея Зуйкова.
— Мы хотим, чтобы это событие стало ежегодной традицией, — отметил Шелуханов. В этом году ожидается более 500 участников.
Губернатор не только согласился с важностью инициативы, но и поручил краевому минспорту оказать всю необходимую поддержку.
— Мы будем поддерживать и вас, и все ваши добрые начинания, — заверил Демешин.
Этот приём стал очередным доказательством: формат личных встреч с губернатором в Хабаровском крае работает не на галочку. Он позволяет оперативно принимать решения по вопросам, которые на местах затягиваются до абсурда.
Демешин продолжает демонстрировать глубокое знание текущих проблем — от школ до газопроводов. И если уж он берёт что-то на личный контроль, то не ради пиара, а чтобы довести до результата. Потому что иногда — чтобы дело сдвинулось — нужно, чтобы услышали не пресс-релиз, а человека. И желательно — с самого верха.