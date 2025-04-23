В Хабаровском крае на личном приёме Демешин вмешался в затянувшиеся дела

Губернатор показал, что в курсе ситуации — не в общих чертах, а предметно. Как выяснилось, он лично бывал в этой школе и знает, что её здание относительно молодое — 1976 года постройки. Тем не менее «латочный» ремонт ситуацию не спас, недовольство копится у родителей, детей и педагогов.