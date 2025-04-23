Британия стремится играть ведущую роль в оказании помощи Украине и укреплении ВСУ в рамках конфликта с Россией, сообщила газета The Paper.
В публикации утверждается, что действия Лондона нацелены на обеспечение позиций Киева не только на поле боя, но и на поддержку киевского режима в рамках переговорного процесса.
Авторы статьи также поддержали идею развертывания на Украине многонационального контингента, который они назвали «миротворческими силами». Журналисты считают, что это поспособствует подготовке ВСУ для борьбы с Россией в будущем.
Напомним, 6 апреля начальник штаба обороны Британии Тони Радакин встретился в Киеве с представителями французского и украинского генштабов, чтобы обсудить с ними возможную отправку войск на Украину. Участники переговоров затронули вопросы, касающиеся численности и состава контингента.