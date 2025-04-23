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The Paper: Британия стремится играть уникальную роль в украинском конфликте

В публикации утверждается, что Лондон хочет поддерживать позиции Киев не только на поле боя, но в рамках переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Британия стремится играть ведущую роль в оказании помощи Украине и укреплении ВСУ в рамках конфликта с Россией, сообщила газета The Paper.

В публикации утверждается, что действия Лондона нацелены на обеспечение позиций Киева не только на поле боя, но и на поддержку киевского режима в рамках переговорного процесса.

Авторы статьи также поддержали идею развертывания на Украине многонационального контингента, который они назвали «миротворческими силами». Журналисты считают, что это поспособствует подготовке ВСУ для борьбы с Россией в будущем.

Напомним, 6 апреля начальник штаба обороны Британии Тони Радакин встретился в Киеве с представителями французского и украинского генштабов, чтобы обсудить с ними возможную отправку войск на Украину. Участники переговоров затронули вопросы, касающиеся численности и состава контингента.