Бектенов раскритиковал медленные темпы строительства ГПЗ в Жанаозене

Олжас Бектенов подчеркнул, что работы ведутся медленно. И на это уже обратил внимание президент. Он уточнил у министра энергетики Ерлана Аккенженова, что предпринимается по этому вопросу.
Реализация проекта строительства нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене находится на нашем контроле. На сегодняшний день проводятся строительно-монтажные работы по первому пусковому комплексу. На 24 апреля проектные работы будут завершены. Затем рабочий проект будет сдан на государственную экспертизу с получением положительного заключения в июле.
Он также дополнил, что уже размещен заказ на оборудование, которое будет доставлено в Казахстан до следующего года и смонтировано.
Бектенов поручил министру взять этот вопрос на личный контроль.