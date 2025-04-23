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Бектенов раскритиковал медленные темпы строительства ГПЗ в Жанаозене

Премьер-министр РК Олжас Бектенов 23 апреля 2025 года на заседании правительства указал министру энергетики на медленную работу по строительству газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Жанаозене, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: pixabay.com

Олжас Бектенов подчеркнул, что работы ведутся медленно. И на это уже обратил внимание президент. Он уточнил у министра энергетики Ерлана Аккенженова, что предпринимается по этому вопросу.

Реализация проекта строительства нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене находится на нашем контроле. На сегодняшний день проводятся строительно-монтажные работы по первому пусковому комплексу. На 24 апреля проектные работы будут завершены. Затем рабочий проект будет сдан на государственную экспертизу с получением положительного заключения в июле.

ответил министр

Он также дополнил, что уже размещен заказ на оборудование, которое будет доставлено в Казахстан до следующего года и смонтировано.

Бектенов поручил министру взять этот вопрос на личный контроль.