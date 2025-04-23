Бектенов раскритиковал медленные темпы строительства ГПЗ в Жанаозене

Реализация проекта строительства нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене находится на нашем контроле. На сегодняшний день проводятся строительно-монтажные работы по первому пусковому комплексу. На 24 апреля проектные работы будут завершены. Затем рабочий проект будет сдан на государственную экспертизу с получением положительного заключения в июле.