Дмитрий Демешин поручил усилить поддержку ветеранам СВО в вопросах трудоустройства

— Наша задача — социализировать ветеранов СВО, оказать им всевозможное содействие. Показать, что они лучше нас, раз защищали Отечество. Кто-то положил здоровье на служение Родине. Все они — наши люди. Каждого из них надо знать, понимать их запросы и при необходимости оказывать помощь. Обращаю внимание всех присутствующих на эту задачу. Мы уже около 10 человек подобрали на различные должности в правительстве края и органах муниципальной власти, но квалификации им где-то не хватает, где-то надо подтянуть учебу. Прошу активизировать работу с этими людьми, — отметил Дмитрий Демешин.