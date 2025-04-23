Дмитрий Демешин поручил усилить поддержку ветеранам СВО в вопросах трудоустройства

На заседании президиума правительства края губернатор Дмитрий Демешин дал поручение усилить работу по трудоустройству инвалидов и оказывать всяческое содействие в этом вопросе ветеранам СВО, сообщает ИА AmurMedia.
Председатель комитета по труду и занятости населения правительства края Константин Виноградов рассказал о работе службы занятости по обеспечению экономики края трудовыми ресурсами.
— За 2024 год численность официальных безработных граждан и уровень регистрируемой безработицы в крае снизились в 2 раза. Количество заявленных работодателями вакансий на сегодня составляет более 26 тысяч. Спрос на рабочую силу превышает предложение более чем в 18 раз. Наибольшую потребность в кадрах испытывают предприятия строительства, обрабатывающей промышленности, торговли, транспортной отрасли, в социальной сфере — учреждения здравоохранения и образования, — отметил Константин Виноградов.
Он добавил, что сейчас реализуются все государственные функции по закрытию кадровой потребности экономики края. Например, важным направлением работы остается обучение работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Программа субсидирования затрат на обучение позволяет предприятиям повысить квалификацию как действующих работников, так и новых специалистов, принятых по ученическим договорам. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 6 оборонных предприятий края. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли 474 человека. Работу в данном направлении продолжают совершенствовать.
В 2025 году работу по обеспечению работодателей трудовыми ресурсами продолжат в рамках нового нацпроекта «Кадры», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. По программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан планируется обучить больше 1200 человек, для предприятий ОПК — 223 человека.
Во время заседания Дмитрий Демешин поручил усилить работу по трудоустройству инвалидов. Он уточнил, что нужно разобраться в ситуации, при которой они не трудоустраиваются на квотируемые места, в том числе с применением альтернативных форм квотирования. Также необходимо рассмотреть возможность привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья к сезонным работам. Кроме того, глава Хабаровского края дал четко понять, что в приоритете и ветераны спецоперации.
— Наша задача — социализировать ветеранов СВО, оказать им всевозможное содействие. Показать, что они лучше нас, раз защищали Отечество. Кто-то положил здоровье на служение Родине. Все они — наши люди. Каждого из них надо знать, понимать их запросы и при необходимости оказывать помощь. Обращаю внимание всех присутствующих на эту задачу. Мы уже около 10 человек подобрали на различные должности в правительстве края и органах муниципальной власти, но квалификации им где-то не хватает, где-то надо подтянуть учебу. Прошу активизировать работу с этими людьми, — отметил Дмитрий Демешин.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, подводя итоги заседания, он также призвал активнее сотрудничать с работодателями, которые добросовестно зарегистрировались на платформе «Работа России» (16+). Этот портал помогает гражданам найти работу, а работодателям — сотрудников. Все услуги платформы предоставляются бесплатно.