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Заключили под стражу экс-замдиректора свердловского Управления капстроительства

22 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу бывшего первого заместителя директора ГКУ «Управление капитального строительства Свердловской области» Андрея Мельникова.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Андрея Мельникова обвиняют в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получении взятки в особо крупном размере).

С ходатайством в суд о заключении под стражу обратился следователь. Его удовлетворили, Андрея Мельникова заключили под стражу до 20 июня 2025 года.

«МК-Урал» ранее писал, что Кировский районный суд Екатеринбурга продлил меру заключения под стражу бывшему начальнику отдела полиции № 2 Александру Банникову.

Подполковник полиции обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в значительном размере за бездействие).