Заключили под стражу экс-замдиректора свердловского Управления капстроительства

Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Андрея Мельникова обвиняют в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получении взятки в особо крупном размере).
С ходатайством в суд о заключении под стражу обратился следователь. Его удовлетворили, Андрея Мельникова заключили под стражу до 20 июня 2025 года.
«МК-Урал» ранее писал, что Кировский районный суд Екатеринбурга продлил меру заключения под стражу бывшему начальнику отдела полиции № 2 Александру Банникову.
Подполковник полиции обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в значительном размере за бездействие).