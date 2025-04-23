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«СВ»: ВС РФ перемалывают разрозненные группы ВСУ в курском приграничье

По информации источников, на сумском направлении бойцы «Севера» уничтожили пять единиц бронетехники противника.

Источник: Аргументы и факты

На границе Курской и Сумской областей бойцы российской группировки войск «Север» ведут зачистку лесных массивов от разрозненных групп ВСУ, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Наши штурмовые отряды … продолжают зачистки приграничных лесных массивов, перемалывая оставшиеся на границе Курской и Сумской областей разрозненные группы оккупантов», — говорится в публикации.

Сообщается о продвижении российских военных на сумском направлении более чем на 800 метров и уничтожении ими пяти единиц бронетехники противника.

По данным источников Telegram-канала, в течение суток ВСУ потеряли на данном направлении более полутора сотен боевиков.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы бойцов ВС РФ при освобождении Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области.