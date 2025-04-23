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Визит Лаврова в Узбекистан — с кем встретится глава российского МИД

В рамках визита пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран.
Источник: МИД России

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Узбекистан с визитом. Об этом сообщил глава МИД республики Бахтиёр Саидов.

Саидов встретил российского коллегу в аэропорту Самарканда.

«Рады приветствовать в Самарканде министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Планируем провести содержательные и предметные переговоры, охватывающие широкий круг вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Рассчитываем на дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией на благо наших народов», — написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik сообщила, что контакты министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистане уже начались. По ее словам, ожидается пресс-конференция по итогам полноформатных переговоров.

«И переговоры будут, и встречи, и пресс-конференция», — добавила дипломат.

Последний раз Лавров посещал республику в апреле 2023 года, тогда он участвовал во встрече глав внешнеполитических ведомств России и Центральной Азии и в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.