Визит Лаврова в Узбекистан — с кем встретится глава российского МИД

«Рады приветствовать в Самарканде министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Планируем провести содержательные и предметные переговоры, охватывающие широкий круг вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Рассчитываем на дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией на благо наших народов», — написал он в своем Telegram-канале.