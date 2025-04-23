Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер-министр Италии отложила визит в Казахстан

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отложила визит в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Источник: gov.kz

Об этом 23 апреля рассказал пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

По просьбе итальянской стороны запланированный на 26−27 апреля официальный визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Казахстан и первый саммит «Центральная Азия — Италия» переносятся в связи с ее участием в траурных мероприятиях по случаю кончины Папы Римского Франциска. Новые сроки визита согласовываются сторонами.

сообщил он

О сроках будет сообщено дополнительно.

21 апреля стало известно, что 26—27 апреля по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Стороны планировали обсудить перспективы развития казахско-итальянского стратегического партнерства.

Папа Римский Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в доме Святой Марты в Ватикане.