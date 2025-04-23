Премьер-министр Италии отложила визит в Казахстан

По просьбе итальянской стороны запланированный на 26−27 апреля официальный визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Казахстан и первый саммит «Центральная Азия — Италия» переносятся в связи с ее участием в траурных мероприятиях по случаю кончины Папы Римского Франциска. Новые сроки визита согласовываются сторонами.