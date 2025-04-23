Премьер-министр Италии отложила визит в Казахстан

Об этом 23 апреля рассказал пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
По просьбе итальянской стороны запланированный на 26−27 апреля официальный визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Казахстан и первый саммит «Центральная Азия — Италия» переносятся в связи с ее участием в траурных мероприятиях по случаю кончины Папы Римского Франциска. Новые сроки визита согласовываются сторонами.
О сроках будет сообщено дополнительно.
21 апреля стало известно, что
Папа Римский Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в доме Святой Марты в Ватикане.