Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над семью регионами России уничтожили 11 беспилотников. Военная операция, день 1155-й

Ночью средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Тульской областью, два над Белгородской, два над Курской, один над Брянской, один над Калужской, один над Орловской, один над Крымом. В Казани и Ульяновске ввели временные ограничения на работу аэропортов. По данным NYT, глава Госдепа США Марко Рубио не приедет на переговоры в Лондон из-за слов Зеленского о Крыме. Газета.Ru ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:58 ⚡️Главы МИД Британии, Франции, ФРГ, Украины отложили запланированную встречу в Лондоне, переговоры пройдут между чиновниками — Sky News.

08:55.

08:53 Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска.

08:42 ⚡️В Лондоне американская делегация хочет узнать реакцию украинских коллег о мирном плане из семи пунктов, выяснил The Telegraph:

— прекращение огня по линии фронта;

— прямые переговоры между Москвой и Киевом;

— Украина отказывается вступать в НАТО;

— США официально признают Крым российским и неофициально остальные подконтрольные РФ земли, но при этом Россия выводит войска с «двух небольших территорий» в Херсонской области;

— США берут под контроль ЗАЭС;

— Киев подписывает соглашение по недрам;

— США снимают все антироссийские санкции.

США не дадут как Украине гарантий безопасности, так и европейскому миротворческому контингенту (без этого ЕС вряд ли будет отправлять свои войска).

08:30.

08:26 Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани и Ульяновска.

08:20 Глава Госдепа США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По данным The New York Times, это произошло из-за заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев не признает Крым российским. Якобы это было одним из ключевых предложений по урегулированию конфликта.

08:07.

08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО ликвидировали 11 украинских беспилотников: три над Тульской областью, два над Белгородской, два над Курской, один над Брянской, один над Калужской, один над Орловской, один над Крымом.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1155-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.