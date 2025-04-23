Над семью регионами России уничтожили 11 беспилотников. Военная операция, день 1155-й

Ночью средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Тульской областью, два над Белгородской, два над Курской, один над Брянской, один над Калужской, один над Орловской, один над Крымом. В Казани и Ульяновске ввели временные ограничения на работу аэропортов. По данным NYT, глава Госдепа США Марко Рубио не приедет на переговоры в Лондон из-за слов Зеленского о Крыме. Газета.Ru ведет хронику событий.