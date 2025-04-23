Полномочия депутата Геннадия Шульги досрочно прекратили в Приморье

Напомним, что Геннадий Шульга попал в краевой парламент после выборов в 2021 году. Тогда на своем округе он обошел известного политика из «Единой России» Дмитрия Новикова. При этом Шульга шел вместе в обойме КПРФ, но уже во время работы созыва его пути с коммунистами разошлись.