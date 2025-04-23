Полномочия депутата Геннадия Шульги досрочно прекратили в Приморье

Как сообщает Законодательное собрание, основанием стало систематическое неисполнение обязанностей: Шульга без уважительных причин пропустил шесть заседаний комитета по социальной политике и защите прав граждан в 2024 году. Это нарушение установленных норм краевого закона «О статусе депутата» и регламента ЗС.
Вопрос о лишении мандата был инициирован комитетом по социальной политике. Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы провёл проверку, в ходе которой депутат получил запрос на объяснения, но в ответ не представил никаких новых документов или пояснений.
Как уточнил председатель комитета по регламенту Всеволод Романов, причины отсутствия на заседаниях 31 июля, 18 сентября, 23 октября, 20 и 21 ноября, а также 11 декабря 2024 года признаны неуважительными. Таким образом, были соблюдены все юридические процедуры, предусмотренные краевым законодательством для досрочного прекращения полномочий.
Инициатива комитетов была поддержана большинством депутатов Законодательного Собрания. Решение вступило в силу с момента его принятия.
Напомним, что Геннадий Шульга попал в краевой парламент после выборов в 2021 году. Тогда на своем округе он обошел известного политика из «Единой России» Дмитрия Новикова. При этом Шульга шел вместе в обойме КПРФ, но уже во время работы созыва его пути с коммунистами разошлись.