10 фронтовикам присвоят звания Почетных граждан Воронежской области

Это участники боев за Москву, Сталинград, Воронеж, Берлин и Маньчжурию, разведчики, артиллеристы, телефонистки, кавалеристы. Среди них — доброволец с 16 лет Александр Мозговой, Дмитрий Филонов, потерявший обе руки, связистка, прошедшая Румынию и Чехословакию, Раиса Соломахина, участник сражений под Москвой и в Японии Иван Писарев и другие.