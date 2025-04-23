10 фронтовикам присвоят звания Почетных граждан Воронежской области

Накануне празднования 80-летия Великой Победы региональные власти решили присвоить звание «Почетный гражданин Воронежской области» десяти участникам Великой Отечественной войны. Общественный совет по наградам при губернаторе поддержал кандидатуры участников Великой Отечественной войны с героической судьбой, четырех фронтовиков из Воронежа и шести — из районов области.
Это участники боев за Москву, Сталинград, Воронеж, Берлин и Маньчжурию, разведчики, артиллеристы, телефонистки, кавалеристы. Среди них — доброволец с 16 лет Александр Мозговой, Дмитрий Филонов, потерявший обе руки, связистка, прошедшая Румынию и Чехословакию, Раиса Соломахина, участник сражений под Москвой и в Японии Иван Писарев и другие.