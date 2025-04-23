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10 фронтовикам присвоят звания Почетных граждан Воронежской области

Отметят жителей региона с героической судьбой.

Источник: Комсомольская правда

Накануне празднования 80-летия Великой Победы региональные власти решили присвоить звание «Почетный гражданин Воронежской области» десяти участникам Великой Отечественной войны. Общественный совет по наградам при губернаторе поддержал кандидатуры участников Великой Отечественной войны с героической судьбой, четырех фронтовиков из Воронежа и шести — из районов области.

Это участники боев за Москву, Сталинград, Воронеж, Берлин и Маньчжурию, разведчики, артиллеристы, телефонистки, кавалеристы. Среди них — доброволец с 16 лет Александр Мозговой, Дмитрий Филонов, потерявший обе руки, связистка, прошедшая Румынию и Чехословакию, Раиса Соломахина, участник сражений под Москвой и в Японии Иван Писарев и другие.