Главные новости 23 апреля 2025 года

Группа отставных военных во Франции обратилась к парламенту с требованием раскрыть информацию об участии французского контингента в военном конфликте с Россией на стороне Украины. Под обращением уже поставили подписи свыше девяти тысяч человек. Среди подписавшихся военных — 26 генералов.