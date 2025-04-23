Главные новости 23 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 апреля 2025 года.
США ждут от Киева решения по «окончательному предложению»
Белый дом ожидает получить от делегации Украины ответ на «окончательное предложение» президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча представителей Вашингтона и Киева намечена на 23 апреля в Лондоне. По плану Трампа украинская сторона должна согласиться на ряд уступок России.
Госсекретарь США отменил визит в Лондон после слов Зеленского о Крыме
Глава Госдепартамента США Марко Рубио отказался лететь в Великобританию на встречу по мирному урегулированию украинского кризиса с представителями Киева после заявления Владимира Зеленского о Крыме. 22 апреля президент Украины сказал журналистам, что передача полуострова России — неприемлемый для Киева вариант.
В США прекратили сбор данных о действиях России на Украине
Вашингтон упразднил группу по сбору данных о якобы противоправных действиях российских войск на украинской территории. Подразделение занималось сбором информации от разных ведомств. Должность координатора группы в аппарате директора Национальной разведки США сократили.
Военные во Франции требуют обнародовать данные о помощи Киеву
Группа отставных военных во Франции обратилась к парламенту с требованием раскрыть информацию об участии французского контингента в военном конфликте с Россией на стороне Украины. Под обращением уже поставили подписи свыше девяти тысяч человек. Среди подписавшихся военных — 26 генералов.
Российский статус Крыма может закрыть Европе доступ к ресурсам Азии
Европейские страны выступают против признания Крыма российским из-за опасений, что это ограничит им доступ к минералам и другим природным ресурсам Центральной Азии. Возросшее влияние на регион позволит Москве ограничить транскаспийские проходы в азиатские государства.