Гурбангулы Бердымухамедов посетит Самарканд

В повестке дня запланированных переговоров — дальнейшее укрепление узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширение многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.