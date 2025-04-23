Гурбангулы Бердымухамедов посетит Самарканд

По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 23−24 апреля совершит визит в город Самарканд.
В повестке дня запланированных переговоров — дальнейшее укрепление узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширение многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
Стороны также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Предыдущая встреча Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова прошла в октябре 2024-го в рамках программы пребывания узбекского лидера в Ашхабаде.