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Гурбангулы Бердымухамедов посетит Самарканд

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетит Самарканд, сообщает пресс-служба главы РУз.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 23−24 апреля совершит визит в город Самарканд.

говорится в сообщении

В повестке дня запланированных переговоров — дальнейшее укрепление узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширение многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Предыдущая встреча Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова прошла в октябре 2024-го в рамках программы пребывания узбекского лидера в Ашхабаде.