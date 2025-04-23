«О Дне Победы речи быть не может»: 9 Мая на главной площади Кишинева проводить запрещено

В день 80-летия победы над фашизмом на площади Великого национального собрания будет развернут так называемый «европейский городок», куда придут члены правительства и президент Майя Санду, а также представители посольств стран ЕС. Как отметил Алексей Петрович, тех, кто придет отпраздновать День Победы, «скорее всего, будут пытаться выжить на ближайшие улицы, создавая риск давки».