«О Дне Победы речи быть не может»: 9 Мая на главной площади Кишинева проводить запрещено

Он отметил, что решение было принято по итогам рабочего совещания в мэрии Кишинева.
Был озвучен сюрприз от властей. Представитель Госканцелярии правительства заявил, что 9 мая на главной площади страны будет отмечаться только один идеологически правильный праздник, а именно День Европы, ни о каком Дне Победы речи быть не может.
В день 80-летия победы над фашизмом на площади Великого национального собрания будет развернут так называемый «европейский городок», куда придут члены правительства и президент Майя Санду, а также представители посольств стран ЕС. Как отметил Алексей Петрович, тех, кто придет отпраздновать День Победы, «скорее всего, будут пытаться выжить на ближайшие улицы, создавая риск давки».
Тех, кто намерен отмечает День Победы, власть за собственных граждан, судя по всему, уже не считает. Для них возможностей встретить праздник достойно не предусмотрено.
Петрович также сообщил, что в заседаниях ответственных служб взят перерыв до 24 апреля, выразив надежду, что здравое решение все же будет найдено.
Ранее глава Национального координационного комитета «Победа» сообщил, что в День Победы в Кишиневе планируется традиционное проведение шествийя «Бессмертный полк» и Марш Победы и пригласил к участию всех желающих. Он подчеркнул, что акция пройдет без политических символов и лозунгов, а главным символом праздничных мероприятий станет Знамя Победы.