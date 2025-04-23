Гусев провёл встречу с депутатами фракций Воронежской облдумы

Об этом 22 апреля сообщили в облправительстве.
В ходе встречи, которая состоялась накануне ежегодного отчёта о работе регионального правительства, глава области подвёл предварительные итоги года и выразил благодарность депутатам за конструктивное взаимодействие. Он отметил, что воронежская экономика сохраняет устойчивость, а регион остаётся в числе лидеров по ключевым направлениям.
Гусев также подчеркнул, что область смогла выполнить все социальные обязательства.
«Искренне благодарен вам за умение идти навстречу друг другу ради общественного блага, за компетентность и продуктивную активность», — сказал он, обращаясь к парламентариям.
Особое внимание уделялось и продолжает уделяться поддержке участников специальной военной операции и их семей. В регионе уже действует программа «Герои земли Воронежской», и в ближайшее время начнётся обучение первой группы ветеранов для их дальнейшей интеграции в органы власти.
Также обсуждались вопросы развития дорог, транспорта, медицины, поддержки сельского хозяйства, строительства спортивных объектов и помощи многодетным семьям.
Председатель облдумы Владимир Нетёсов подтвердил курс на стабильное и продуктивное сотрудничество между законодательной и исполнительной властью. Он отметил, что это взаимодействие напрямую влияет на улучшение качества жизни жителей Воронежской области.