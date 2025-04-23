Гусев провёл встречу с депутатами фракций Воронежской облдумы

В ходе встречи, которая состоялась накануне ежегодного отчёта о работе регионального правительства, глава области подвёл предварительные итоги года и выразил благодарность депутатам за конструктивное взаимодействие. Он отметил, что воронежская экономика сохраняет устойчивость, а регион остаётся в числе лидеров по ключевым направлениям.