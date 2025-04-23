Бектенов назвал визитные карточки Казахстана

Именно через эти списки мир узнает страну. Казахстану действительно есть что показать. Мы по праву гордимся памятниками, уже получившими мировое признание. Каждый из них обладает уникальной исторической ценностью. Это мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, петроглифы Тамгалы, городища Каялык, Талгар, Акыртас и другие. Это визитные карточки нашей страны. Мы должны сделать их центрами туристического притяжения. Важно, чтобы об этих памятниках знали во всем мире. Их нужно показывать в фильмах и передачах, рассказывать о них в книгах и школьных учебниках, демонстрировать на выставках и форумах.