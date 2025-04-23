FT: отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон снижает значимость встречи по Украине

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Попытка европейских стран утвердить свою роль в переговорах по Украине в Лондоне в среду закончится полным разочарованием, пишет газета Financial Times (FT).
Ключевые американские переговорщики — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф — не поедут на встречу со своими французскими, британскими и украинскими коллегами в Лондоне, напоминает издание. Это резко снижает значимость мероприятия, которое ранее в Европе рассматривали как долгожданное подтверждение ее присутствия за столом переговоров, отмечает газета. США на встрече будет представлять спецпосланник по Украине и России Кит Келлог.
Признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом, пишет FT, может вызвать серьезный дипломатический кризис в Евросоюзе и особенно в НАТО. Это может стать причиной серьезных разногласий в переговорах, так как европейским членам НАТО придется выбирать между «своими принципами и желанием не испортить отношения с президентом США Дональдом Трампом», чтобы не допустить выхода США из альянса, указывает газета.
По информации британской газеты The Daily Telegraph, на встрече в Лондоне США представят план по урегулированию, состоящий из семи пунктов. Как сообщило издание со ссылкой на источник, Вашингтон предложит немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Украиной и РФ, отказ Киева от членства в НАТО, признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом и де-факто над освобожденными с 2022 года территориями. План также подразумевает передачу Запорожской АЭС под управление США, подписание Киевом и Вашингтоном соглашения по минеральным ресурсам, снятие всех американских санкций с России и начало сотрудничества Соединенных Штатов и РФ в области энергетики.
В преддверии встречи в Лондоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для газеты Financial Times назвал переговоры между Россией и США по вопросу конфликта на Украине непростыми и требующими времени. Он также предупредил, что ожидать немедленных результатов от этого процесса не стоит.