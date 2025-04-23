Политолог о туркестанской встрече Токаева и Бердымухамедова

В Туркестане Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили одну из величайших духовных святынь тюркского мира — мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Комментируя значение этой встречи двух лидеров, политолог Таисия Мармонтова подчеркнула символичность выбора места.
«Нет необходимости много раз повторять, какую роль играет Туркестан в духовной жизни тюркских народов. Когда два братских народа встречаются в священном для тюрков Центральной Азии месте, причём в важный период для туркменского народа — 300-летие со дня рождения их выдающегося поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, — это важный жест и очень правильный, красивый, дипломатический сигнал», — отметила Таисия Мармонтова.
Во время неформальной встречи в Туркестане стороны обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества, включая увеличение товарооборота и развитие транспортно-логистических проектов. По мнению эксперта Мармонтовой, основа для укрепления экономических связей между двумя странами уже заложена.
«Между Казахстаном и Туркменистаном есть единые культурные и исторические ценности. Обе страны имеют гармоничные отношения, которые поступательно развиваются. Есть статистика, согласно которой существует потенциал расширения товарооборота до 120 млн долларов по 80 товарным позициям. В целом, есть поддержка деловых кругов, а развивать бизнес без политической поддержки достаточно сложно. Кроме того, с учётом прошедшего официального визита Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад, такой ответный визит аркадага демонстрирует интерес Туркменистана к развитию паритетного партнёрства в Центральной Азии», — прокомментировала Таисия Мармонтова.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность взаимодействия в газовой отрасли, в том числе участие Казахстана в разработке крупнейшего месторождения «Галкыныш». Политолог назвала это направлением стратегической важности.
«Говоря о месторождении “Галкыныш”, нужно отметить, что это одно из крупнейших в мире газовых месторождений. В 2024 году было подписано стратегическое соглашение о развитии газовой отрасли между QazaqGaz и “Туркменгаз”. Для Казахстана это укрепление позиций в региональной энергетике, это возможность получения доступа к ресурсам, обладающим большой стратегической ценностью. В перспективе это может быть полезным в контексте интереса Казахстана к проекту газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия), который начинается на месторождении “Галкыныш”. Всё это свидетельствует о перспективах диверсификации экспортных маршрутов и укрепления геополитических позиций Казахстана», — считает эксперт.
В числе обсуждённых тем оказались и крупные инфраструктурные проекты. Касым-Жомарт Токаев отметил ключевую роль железнодорожной магистрали «Казахстан — Туркменистан — Иран» и строящейся автодороги Туркменбаши — Гарабогаз — граница Казахстана в развитии транзитного потенциала по направлению Север — Юг.
«В рамках сотрудничества с Туркменистаном обсуждается развитие транспортных маршрутов, в том числе строительство железной дороги Тургунди — Герат — Кандагар — Спин-Булдак. Это развитие логистики, что соответствует стратегическим интересам Казахстана и укреплению его позиций как крупнейшего логистического хаба в Центральной Азии», — подчеркнула Таисия Мармонтова.
Казахстан выразил готовность поделиться с Туркменистаном опытом в сфере цифровизации государственных услуг.
«Уровень цифровизации государственного управления в Казахстане очень высок. Цифровое государственное управление — это открытая, комфортная и эффективная модель. Поэтому опыт Казахстана может помочь Туркменистану в разработке собственных решений в этой сфере. Почему этот опыт будет полезен? Потому что мы — братские народы, схожие по истории, культуре, менталитету. Соответственно, модели, которые оказались эффективными в Казахстане, не требуют значительной адаптации и могут быть успешно восприняты в Туркменистане», — высказала мнение Таисия Мармонтова.
Отдельно президент Токаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с Международным годом мира и доверия — инициативой Туркменистана, поддержанной ООН. Как отметила эксперт, эта тема особенно актуальна в современных геополитических условиях.
«Мир сегодня таков, что нам не хватает доверия. Традиции тюркских народов — принимать чужое мнение, быть толерантными — могут оказаться полезными для тех, кто, оказавшись в геополитическом клинче, не видит путей к доверию. Эта инициатива — ещё один вклад тюркских народов в поиски глобального мира», — подытожила Таисия Мармонтова.