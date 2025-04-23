Политолог о туркестанской встрече Токаева и Бердымухамедова

«Говоря о месторождении “Галкыныш”, нужно отметить, что это одно из крупнейших в мире газовых месторождений. В 2024 году было подписано стратегическое соглашение о развитии газовой отрасли между QazaqGaz и “Туркменгаз”. Для Казахстана это укрепление позиций в региональной энергетике, это возможность получения доступа к ресурсам, обладающим большой стратегической ценностью. В перспективе это может быть полезным в контексте интереса Казахстана к проекту газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия), который начинается на месторождении “Галкыныш”. Всё это свидетельствует о перспективах диверсификации экспортных маршрутов и укрепления геополитических позиций Казахстана», — считает эксперт.