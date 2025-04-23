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Министерство обороны Казахстана посетил дипломат из Руанды

В Астане состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны генерал-майора Шайх-Хасана Жазыкбаева с послом Руанды в Турции, по совместительству в Казахстане Чарльзом Кайонга, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Стороны обсудили возможные направления военного, военно-технического сотрудничества и миротворческой деятельности.

В рамках визита зарубежный гость также побывал в других министерствах, ведомствах и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.