Младший сын Лукашенко принял участие в закрытии сезона минского «Динамо»

Николай вышел на лед в качестве игрока, он принял участие в мастер-классе на самый сильный бросок, а затем сыграл в товарищеском матче между командами «Динамо 1» и «Динамо 2».
Он вошел в состав первой команды и играл в одном звене с сенатором Дмитрием Басковым, директором «Динамо-Минск» Артемом Каркоцким, главным тренером минчан Дмитрием Квартальновым и канадским защитником «зубров» Ксавье Уэлле. Также в состав этой команды вошел капитан «зубров» Андрей Стась.
За вторую команду играли Виталий Пинчук, Роман Горбунов, Вадим Мороз и другие. Главным тренером первой команды был Вадим Шипачев, а вторую дружину возглавил Александр Волков.
«Динамо 1» победило со счетом 11:9. Николай Лукашенко оформил дубль в этом поединке и был признан первой звездой матча.
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Дмитрий Басков и тренер вратарей «Динамо» Степан Горячевских расположились на второй и третьих позициях.
Сезон рекордов
В этом сезоне минское «Динамо» заняло рекордно высокое место в регулярном розыгрыше КХЛ — четвертая строчка на Западе. В первом раунде плей-офф подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с московским ЦСКА и победили в серии до четырех побед со счетом 4:2. Один из матчей закончился разгромом для «армейцев» (7:0).
Минские динамовцы впервые в своей истории смогли выйти во второй раунд плей-офф — четвертьфинал Кубка Гагарина, где их соперником стал челябинский «Трактор». «Зубры» одержали одну победу над победителями Востока, зато какую — 8:0!