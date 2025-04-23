Младший сын Лукашенко принял участие в закрытии сезона минского «Динамо»

В этом сезоне минское «Динамо» заняло рекордно высокое место в регулярном розыгрыше КХЛ — четвертая строчка на Западе. В первом раунде плей-офф подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с московским ЦСКА и победили в серии до четырех побед со счетом 4:2. Один из матчей закончился разгромом для «армейцев» (7:0).