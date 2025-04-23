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Новые выплаты при рождении ребенка утвердят в Нижегородской области

Выплаты планируется ввести с 1 июля.

Источник: Reuters

В Нижегородской области утвердят новые выплаты для семей при рождении ребенка. Проект закона, который должен заработать с 1 июля 2025 года, опубликован на сайте законодательного собрания региона.

Региональный семейный капитал при рождении или усыновлении первого ребенка будет в виде ежемесячных выплат по 10 000 рублей в месяц в течение 36 месяцев.

При рождении (усыновлении) второго ребенка планируется ежемесячно выплачивать 22 222 рубля в месяц в течение трех лет. Или можно получить целевую выплату на 500 000 рублей и ежемесячно получать по 20 000 рублей в течение 15 месяцев.

Семьям, у которых появился третий ребенок, в течение трех лет планируется выплачивать по 30 000 рублей ежемесячно. Либо можно получить целевую выплату на 700 000 рублей и еще по 30 000 рублей в месяц в течение 10 месяцев.

Родителям, у которых появился четвертый или последующий ребенок, предлагают также ежемесячно получать по 30 000 рублей в течение 36 месяцев или получить единовременную выплату в размере 1 000 000 рублей.

Выплаты можно направить на образование ребенка, покупку жилья, газификацию дома, покупку легкового автомобиля или микроавтобуса. Их могут получить только жители Нижегородской области на ребенка, зарегистрированного в регионе.

В 2025 году на выплаты потребуется почти 2 млрд рублей. Их планируется получить из резервного фонда Нижегородской области. На 2026 год потребуется около 6 млрд рублей.