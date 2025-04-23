Ранее газета Berliner Zeitung сообщала со ссылкой на документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, при этом учреждения могут воспользоваться «правом выдворения по своему усмотрению».
Как позже подчеркнул официальный представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер в ходе брифинга немецкого кабмина, речь шла только о рекомендации со стороны МИД, а не о предписании.
«МИД ФРГ, разрабатывающий подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма», — сказала Захарова «Известиям», отвечая на просьбу прокомментировать планы ФРГ относительно запрета на участие российского посла в церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии.