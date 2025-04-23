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МИД прокомментировал заявления Германии по поводу празднования Дня Победы

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Попытки МИД Германии не допустить присутствия посла России в Берлине Сергея Нечаева на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны, — саморазоблачение, обнажение собственной русофобии и неонацизма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

Ранее газета Berliner Zeitung сообщала со ссылкой на документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, при этом учреждения могут воспользоваться «правом выдворения по своему усмотрению».

Как позже подчеркнул официальный представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер в ходе брифинга немецкого кабмина, речь шла только о рекомендации со стороны МИД, а не о предписании.

«МИД ФРГ, разрабатывающий подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма», — сказала Захарова «Известиям», отвечая на просьбу прокомментировать планы ФРГ относительно запрета на участие российского посла в церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии.