МИД прокомментировал заявления Германии по поводу празднования Дня Победы

Ранее газета Berliner Zeitung сообщала со ссылкой на документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, при этом учреждения могут воспользоваться «правом выдворения по своему усмотрению».